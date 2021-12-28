Çiğli'de sanat çınarı Mustafa Sağyaşar’a saygı gecesi

28 Aralık 2021 Salı, 12:05

İzmir Kültür ve Musiki Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen “Musikimizde Bir Çınar Mustafa Sağyaşar 70. Yıl Özel Programı”, Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu’nda gerçekleştirildi. Mustafa Sağyaşar’a saygı gecesinin birinci bölümünde İzmir Kültür ve Musiki Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türk Musikisi İcra Heyeti ve Çiğli Belediyesi Türk Musikisi Korosu Şef İsmail Özçeltik eşliğinde; Kürdilihicazkâr, Ninavend ve Hicaz makamlarından şarkılar seslendirdi.

Gecenin ikinci bölümünde Türk Sanat Müziği sanatçısı ve koro şefi Mustafa Sağyaşar birbirinden güzel eserlerini Çiğlili musikiseverler için okudu. Musiki ziyafeti şeklinde geçen gecede Mustafa Sağyaşar’ın 89. doğum günü dolayısıyla pasta kesildi. Etkinlik hep birlikte okunan İzmir Marşı ile sona erdi.

GÜMRÜKÇÜ: SANATIN VE SANATÇININ YANINDAYIZ

Türk müziğine değer katmış isimlere sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Duayen sanatçıları ve kıymetli eserleri geçmişinde barındıran muazzam bir sanat müziğine sahibiz. Müziğimizi buralara taşıyan usta sanatçılarımıza toplum olarak gerekli değeri vermeli ve gelecek nesillere aktarmalıyız. Türk Sanat Müziği’nde 70. yılını dolduran Cumhuriyeti’mizin sanat çınarı Mustafa Sağyaşar için saygı gecesi düzenledik. Gönüllerimizde yer edinen musikileri Mustafa Sağyaşar, Türk Musikisi İcra Heyeti ve Çiğli Belediyesi Türk Musikisi Korosu’ndan dinledik. Bu kıymetli etkinlikte sahne alan usta şef Mustafa Sağyaşar ve Türk Musikisi İcra Heyeti sanatçıları ile bizleri yalnız bırakmayan sanat müziğine gönül vermiş tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Çiğli Belediyesi olarak, sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Çiğli Belediyesi’nin kendisi adına düzenlediği etkinlikten dolayı mutlu olduğunu belirten Mustafa Sağyaşar ise “Çiğlili müzikseverler ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum. Çok güzel bir gece geçirdik. Utku Başkanımızın sanata ve sanatçıya verdiği değeri kıymetli buluyor, toplumumuzda yaygınlaşmasını umuyorum. Doğum günümde bizlere bir araya gelme imkanı sunduğu için Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına ayrıca şükranlarımı sunuyorum” dedi.



