Çiğli’den çağrı: Gıdamıza sahip çıkalım

18 Ekim 2021 Pazartesi, 13:43

Çiğli Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bostanlı Rotary Kulübü’nün iş birliğinde Kaklıç’ta “Gıdamıza Sahip Çıkıyoruz” etkinliği düzenlendi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “İnsan hayatının devamı için gıda çok önemli. Bu temel ihtiyacın karşılanması noktasında insanoğlu binlerce yıldır tarımsal üretimin yerine başka bir şey koyamamış durumda. Dolayısıyla tarıma sahip çıkmamız lazım. İzmir Büyükşehir Belediyemiz uzun bir süredir bu konuyu gündemine alarak Türkiye’ye örnek olacak birçok çalışmaya imza attı. Çiğli Belediyesi olarak, biz de kentsel yaşamın içerisinde sınırlı oranda kalan Kaklıç ve Sasalı’daki tarımsal alanların korunması ve Çiğli’nin aslında bir tarım ilçesi olduğunun hatırlanması amacıyla bu bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza destek olmak adına Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nü kurduk. Dünya Gıda Günü’nde düzenlediğimiz bu etkinlikle de üretime, gıdanın önemine ve israftan kaçınmaya dikkat çekmek istedik.” dedi.

İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer, ise “İzmir’de 1800’lü yıllarda başlamış olan bir kooperatifleşme ve birlik geleneğinin çok uzun yıllardır birlik başkanlığını yapıyorum. İzmir, kırsal ile kent arasındaki bağını koparmamış dolayısıyla Türkiye’ye hala tarımın var olduğunu; kentlerin tarım ile beraber gelişebileceğini anlatan bir şehir. Çiğli de böyle bir ilçemiz. Sınırlı alanda da olsa tarım yapılan topraklarımıza sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Pandemi şartları gıdanın yaşantımızdaki önemini hepimize bir kez daha gösterdi. Geleceğimiz için el ele verip gıdamıza sahip çıkmalıyız” dedi.