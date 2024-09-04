Yayınlanma: 04.09.2024 - 10:01

Güncelleme: 04.09.2024 - 10:01

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar hayatını kaybetti. Peki, Cihan Kolivar kimdir, kaç yaşında, nereli? Cihan Kolivar neden öldü?

CİHAN KOLİVAR KİMDİR?

Cihan Kolivar, 2 Ağustos 1957'de Rize ilinin Çayeli ilçesinde doğdu. İş hayatında fırıncılık ve ekmek üretimi sektörüne yöneldi. Daha sonra Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanlığı görevine seçildi. Muhtelif televizyon programlarında ekmeğin fiyatı ile alakalı yaptığı açıklamalarla bilinmektedir.

CİHAN KOLİVAR EKMEK AÇIKLAMASI

Habertürk televizyonunda katıldığı canlı yayında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor." dedi, bu sözler üzerine 8 Kasım 2022 tarihinde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kolivar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301/1 maddesine binaen tahkikata başlandığını duyurdu. 9 Kasım 2022 tarihinde tutuklandı. 17 Kasım 2022 tarihinde ise tahliye edildi.

AKP sözcüsü Ömer Çelik Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir." ifadesini kullandı.

CİHAN KOLİVAR NEDEN ÖLDÜ?

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar hayatını kaybetti. Kolivar, siroza bağlı kalp krizi nedeniyle 67 yaşında vefat etti.