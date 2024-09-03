Ahmet Kaplan kimdir? Türk tenisçi Ahmet Kaplan kaç yaşında, nereli?
Tekerlekli sandalyeli tenisçi olan Ahmet Kaplan 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları'nda başarılı bir performans gösteriyor. Peki, Ahmet Kaplan kimdir? Türk tenisçi Ahmet Kaplan kaç yaşında, nereli?
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye tenis quad kategorisinde yarışan milli sporcu Ahmet Kaplan yarı finale kaldı. Peki, Ahmet Kaplan kimdir? Türk tenisçi Ahmet Kaplan kaç yaşında, nereli?
AHMET KAPLAN KİMDİR?
Ahmet Kaplan 1 Ocak 2002'de doğdu. 8 yaşındayken Mersin'in Akdeniz ilçesinde elektrik çarpması sonucu bacaklarını kaybetti.Kaplan, tekerlekli sandalye tenis kariyerine 2022 yılında quad kategorisinde yarışarak başladı. Kısa sürede büyük bir gelişim gösterdi ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun (TBESF) düzenlediği turnuvalarda gösterdiği performansla dikkat çekti.
Malezya'da düzenlenen Johor Açık 2023 Tenis Turnuvası'na katıldı. 2023 ABD Açık – Erkekler Tekerlekli Sandalye Tenisi'ne katıldı . Dörtlü tekler etkinliğinde ilk tur maçını Hollandalı Sam Schröder'e kaybetti. Takım arkadaşı Uğur Altınel ile birlikte, Slovakyalı Tomáš Masaryk ve Brezilyalı Ymanitu Silva'ya karşı dörtlü çiftler etkinliğinde çeyrek final maçını kaybetti. 2023 Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen Avrupa Para Şampiyonası'nda dörtlü tekler kategorisinde bronz madalya kazandı.
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