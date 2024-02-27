Cihangir’de ahşap binada yangın: Dumanlar kilometrelerce öteden görüldü

Cihangir’de öğle saatlerinde ahşap bir binada yangın çıktı. Dumanlar kilometrelerce öteden görülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 18:58
Cihangir’de ahşap binada yangın: Dumanlar kilometrelerce öteden görüldü
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Beyoğlu Cihangir Mahallesi Sanatkarlar Caddesi üzerinde bulunan iki katlı ahşap binada saat 14.45 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevrede yaşayanlar yangına ilk müdahaleyi bahçe hortumlarıyla yaparken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

YANGINI 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÇIKARMIŞ


Yanan iki katlı binanın lojman olarak kullanıldığı, Nusretiye Camii imamı ve müezzini ile ailelerinin yaşadığı öğrenildi. Öte yandan, yangının müezzinin 5 yaşındaki çocuğunun battaniyeyi tutuşturması sonucu çıktığı öne sürüldü.

“İLK BAŞTA HORTUMLA SU TUTTUM”

Yangına ilk müdahaleyi yapan bir vatandaş, “Evde oturuyordum, dumanın geldiğini gördüm ve dışarı çıktım. İlk başta hortumla su tuttum. Daha sonra itfaiye geldi ve müdahale etti. Burada imam ve müezzin oturuyordu, onların lojmanıydı” dedi.

“İTFAİYEDEN ALLAH RAZI OLSUN”

Yangını gören bir başka vatandaş ise, "Ahşap tabii, o yüzden çabuk yanmış. Bir hayli alev olmuş. İtfaiye hızlı geldi, hepsinden Allah razı olsun. Koştular, hemen söndürdüler. Kontrol altına aldılar” diye konuştu. Öte yandan cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, ahşap binadan yükselen dumanın kilometrelerce uzaktan görüldüğü kaydedildi.


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