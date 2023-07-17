Cilo Dağı'nda buzul kırıldı: 2 kişi kayıp!

Yayınlanma: 17.07.2023 - 09:10

Güncelleme: 17.07.2023 - 09:36

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, buz kütlesi altında olduğu değerlendirilen 2 kişinin durumu ile ilgili birim yetkililerinin katılımıyla bir durum değerlendirme toplantısı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Hakkari merkez Kırıkdağ köyü Cennet-Cehennem Yaylası Cilo Buzulları bölgesinde 16 Temmuz 2023 günü meydana gelen kaza olayı ile ilgili olarak 4 vatandaşımızdan kaybolan ve henüz bulunamayan 2 vatandaşımızın durumu ilgili olarak İl Afet Acil Durum Yönetim Merkezinde Valimiz İdris Akbıyık’ın başkanlığında cumhuriyet başsavcısı, Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdür Vekili, JAK ekipleri, Hakkari ve Van AFAD ekipleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü ve CİSAD Dernek yetkilisinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında edinilen bilgiye göre; meydana gelen olayda buz kütlesi altında kalan ve ulaşılamayan 2 vatandaşımız için arama kurtarma faaliyetlerine sabahın erken saatlerinden itibaren kaldığı yerden titizlikle devam edilecek” denildi.

NE OLMUŞTU

Hakkari’nin Kırıkdağ köyü Cennet-Cehennem Yaylası Cilo buzulları bölgesine gezi faaliyeti maksadıyla giden 18 kişilik kafilede bulunan 4 kişi, buzulların kırılması sonucu oluşan çukura düştü.

4 KİŞİDEN 2'Sİ KURTARILDI

Bölgedekiler tarafından Kemal ve Gülay Avcı çifti kurtarılırken, Hakime Koç (İstanbul) ve Mehmet Aydın’a (Şırnak) da ulaşılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. İhbar üzerine valilik koordinasyonunda Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralılar ise helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edildi.