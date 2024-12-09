Cilvegözü'nde 'Suriye'ye dönüş' kuyruğu: Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonucunda Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönmek için Hatay Cilvegözü sınır kapısında yoğunlaştığı görüldü.
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Beşar Esad'ın ülkeyi ter etmesinin ardından ülkede yeni bir dönem başladı. Cihatçı örgüt HTŞ'nin ülkenin başkenti Şam'ı ele geçirmesi sonrası ülkede Esad rejimi sona erdi.
Gelişmeler sonrasında Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.
CİLVEGÖZÜNDE 'DÖNÜŞ' KUYRUĞU
Gazeteci Kazım Kızıl'ın paylaştığı görüntülere göre; Suriye'ye sınır kapılarından biri olan Hatay Cilvegözü Sını Kapısı'ndan çok sayıda Suriyeli ülkelerine geri dönmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Baas rejiminin çöküşünün ardından Türkiye'deki Suriyelilerin terk ettikleri ülkelerine geri dönmeye başladığı görülen görüntülerde dönen mültecilerin genel olarak genç erkeklerden oluşması dikkat çekti.
Etiketler: #suriyeliler #suriye
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