Suriyeliler Şam'a dönüyor: Uzun araç kuyrukları oluştu

Yayınlanma: 09.12.2024 - 10:58

Güncelleme: 09.12.2024 - 11:26

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Beşar Esad'ın ülkeyi ter etmesinin ardından ülkede yeni bir dönem başladı. Cihatçı örgüt HTŞ'nin ülkenin başkenti Şam'ı ele geçirmesi sonrası ülkede Esad rejimi sona erdi. Gelişmeler sonrasında Şam’a geri dönüş için yola çıkan Suriyeliler oğun trafiğe neden oldu.

ESAD RUSYA'YA SIĞINDI

Esad yönetimindeki Baas rejiminin düşmesiyle ile Suriye Ordusu mağlubiyetini resmen duyurdu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesi, başkentten ayrılarak Rusya’ya sığındı.

Şam'da sokaklara dökülen halk, meydanlarda Esad rejimini temsil eden heykelleri yıktı. Ülkede konutlara girerek rejimin sembollerini ortadan kaldırılıyor.

ŞAM’A GÖÇ BAŞLADI

Baas rejiminin çöküşünün ardından Suriyeliler terk ettikler başkent Şam’a geri dönmeye başladı. Şam’ın güneybatısından başlayan ilerleyiş, havalimanları ve hapishanelerin kontrol altına alınmasıyla birlikte dün gece halkın Şam'a göçü uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Yoğun araç trafiği, özellikle Şam’a giriş ve çıkış yollarında uzun kuyruklara neden oldu. Havadan çekilen görüntülerde bu insan seli net bir şekilde gözler önüne seriliyor. Şehir, yıllar süren savaşın ardından yeniden canlanmaya hazırlanıyor.