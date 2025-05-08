CİMER ihbarı delil sayıldı: Üniversitede akademisyene ‘boykot’ cezası mı?

Yayınlanma: 08.05.2025 - 17:00

Güncelleme: 08.05.2025 - 17:05

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yüzlerce İBB yöneticisinin 19 Mart’ta tutuklanması, tepkileri de beraberinde getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla yaşamın birçok alanında boykot kararı alınırken milyonlarca yurttaş da boykota destek verdi. İddiaya göre Hacettepe Üniversitesi’nde öğrencilerin boykot kararına destek veren bir akademisyenin derslerine son verildi. Cumhuriyet söz konusu iddiaların ayrıntılarına ulaştı.

Sözleşmeli olarak çalıştığı Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde iki ders veren K.G., İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarla başlayan süreçte kampüs genelinde öğrencilerin boykot ve yürüyüş kararı almasıyla öğrencilerine ders yapmayacağını duyurdu. K.G., Whatsapp grubuna ilettiği mesajda ders içeriklerini üniversitenin dijital portalına yüklediğini belirtti ve"boykota katılımınızı destekliyorum" diyerek ders yönergelerinin evde tamamlanmasını istedi.

Öğrencilerden biri, K.G. hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne şikayette bulundu. Bölüm Başkanlığı, K.G.'den savunma talep etti. K.G., öğrencilerin toplu iradesine saygı duyduğu için bu kararı aldığını belirttiği savunmasında şu ifadelere yer verdi :"Büyük çoğunluğu derse katılmayacak öğrencilerin mağdur olmaması için ders yönergelerini online olarak paylaştım.

Desteklediğim husus, varsa boykotun siyasi içeriği olmayıp öğrencilerin bu hususta gösterdikleri iradeye saygıdır. Öğrencilerin eğitim hakkına saygı gereği, eşitlik gözeterek dersi iptal etmemin ders sorumlusu olarak göstermem gereken bilinçle uyuştuğu kanaatindeyim. Whatsapp grubunda okulda derslerin yapılıp yapılmadığını sordum. Halihazırda zaten var olan derse katılmama durumu söz konusudur. Nitekim öğrencilerin bu iradesi Anayasa ile güvence altındadır"