CİMER’e ihbar geldi, polis operasyon yaptı: 9 gözaltı
Mersin polisi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) gelen ihbar üzerine yaptığı çalışmada yasa dışı bahis şebekesini belirleyerek operasyon gerçekleştirdi ve 9 şüpheliyi yakaladı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri CİMER üzerinden gelen yasa dışı bahisle ilgili 4 farklı ihbarı değerlendirerek çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 9 kişi yakalandı, 12 adet cep telefonu, 8 sim kart, 1’er adet hafıza kartı, laptop, bilgisayar kasası ve hard disk ele geçirildi.
Şüpheliler, gerekli adli işlemlerinin yapılması için emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 1 şahsın da arandığı öğrenildi.
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