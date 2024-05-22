CİMER’e ihbar geldi, polis operasyon yaptı: 9 gözaltı

Yayınlanma: 22.05.2024 - 10:21

Güncelleme: 22.05.2024 - 10:22

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri CİMER üzerinden gelen yasa dışı bahisle ilgili 4 farklı ihbarı değerlendirerek çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 9 kişi yakalandı, 12 adet cep telefonu, 8 sim kart, 1’er adet hafıza kartı, laptop, bilgisayar kasası ve hard disk ele geçirildi.

Şüpheliler, gerekli adli işlemlerinin yapılması için emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 1 şahsın da arandığı öğrenildi.