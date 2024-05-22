CİMER’e ihbar geldi, polis operasyon yaptı: 9 gözaltı

Mersin polisi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) gelen ihbar üzerine yaptığı çalışmada yasa dışı bahis şebekesini belirleyerek operasyon gerçekleştirdi ve 9 şüpheliyi yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 10:21
CİMER’e ihbar geldi, polis operasyon yaptı: 9 gözaltı
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri CİMER üzerinden gelen yasa dışı bahisle ilgili 4 farklı ihbarı değerlendirerek çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 9 kişi yakalandı, 12 adet cep telefonu, 8 sim kart, 1’er adet hafıza kartı, laptop, bilgisayar kasası ve hard disk ele geçirildi.

Şüpheliler, gerekli adli işlemlerinin yapılması için emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 1 şahsın da arandığı öğrenildi.


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