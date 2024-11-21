Çin Büyükelçiliği’nde 'Sincan' sunumu: Farklı medeniyetlerin kesiştiği yer

Sincan Uygur Özerk Bölgesi Sosyal Bilimler Akademisi Başkanı Jufeng Hou, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin devlet düzenlemesinde stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, Sincan'da farklı etnik kökenlerin ve dinlerin barış içinde yaşadığını söyledi.

Çin Büyükelçiliği’nde 'Sincan' sunumu: Farklı medeniyetlerin kesiştiği yer
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Doğa Öztürk
Yayınlanma: 21.11.2024 - 10:47

Çin’in Ankara Büyükelçiliği’nde Sincan Uygur Özerk Bölgesi Sosyal Bilimler Akademisi Başkanı Jufeng Hou'un başkanlığındaki bir heyet Uygur Özerk Bölgesi’ndeki sosyal ve ekonomik gelişime ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Türk toplumunun Sincan'ı yakından takip ettiğini ve Batılı güçlerin bu konuda dezenformasyon yaydığını belirten Hou, yeni dönemde Sincan'ın devlet düzenlemesinde stratejik öneme sahip bir bölge olduğunu söyledi. 

ÜLKEDE 5'İNCİ SIRADA

Farklı dinlerin ve farklı etnik kökenlerin huzur içinde bir arada Sincan'da yaşadığını kaydeden Hou, bugün Sincan'ın gelişmeye devam ettiğini; yatırım, tüketim ve ihracatını arttırdığını ve ekonomik göstergelerde ülke çapında 5'inci sırada yer aldığını açıkladı. 

'265 MİLYON ZİYARETÇİ'

Hou, geçtiğimiz yıl Sincan'ın 265 milyon ziyaretçi ağırladığını, 2024'ün ilk 9 ayında ise 245 milyon kişinin Sincan'ı ziyaret ettiğini bildirdi. Sincan'da 40 binden fazla kişinin yaşadığını aktaran Hou, bugün Sincan'ın kendini daha da açmaya çalıştığını ve 'Asya ile Avrupa'yı bağlayan önemli bir köprü' olmaya çalıştığını söyledi. 

UYGURCA EĞİTİM

Hou, "Sincan farklı medeniyetlerin kesiştiği bir yer. Farklı dinler ve etnik gruplar uzun zamandır bir arada yaşıyorlar. Bugün Sincan, dayanışma içinde olan mutlu bir Sincandır. Çinde 6 etnik grup var. Sincan'da 6 etnik grup da bulunuyor. Tüm etnik gruplar, huzur içinde aile gibi yaşıyor. Sincan parlak bir geleceğe sahiptir" ifadelerini kullandı. Öte yandan sunumda Sincan Üniversitesi'nde Uygurca dahil olmak üzere diğer azınlık dillerinin de eğitiminin verildiğini aktardı.


Etiketler: #Çin #sincan uygur özerk bölgesi #Büyükelçi

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