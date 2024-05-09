'Cin çıkarma' bahanesine 5.1 milyon Euro kaptırdılar: 'İçirdiği sıvılarla kendimden geçiyordum'

Almanya’da yaşayan iş insanı Nurcan Badruk, 'büyü bozma' bahanesiyle kendileriyle tanışan Serkan Önder’e 10 yıl boyunca 5.1 milyon euroyu nasıl kaptırdığını anlattı. Badruk, “Bana içirdiği sıvılarla kendimden geçiyor, ne söylediyse inanıyordum” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 10:24
'Cin çıkarma' bahanesine 5.1 milyon Euro kaptırdılar: 'İçirdiği sıvılarla kendimden geçiyordum'
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Almanya’nın Münih kentinde yaşayan iş insanı Nurcan Badruk, sözde cinci Serkan Önder ve eşi Süreyya Önder tarafından 'büyü bozma’ vaadiyle 5.1 milyon Euro dolandırılmasıyla gündem oldu. Nurcan Badruk ve eşi Adil Badruk, 2011’de başlayıp 2021’e kadar süren dolandırıcılık hikayesini anlattı.

“BİRİNE SÖYLERSEM BÜYÜNÜN AİLEME ZARAR VERECEĞİNİ SÖYLEDİ”

Sabah’ta yer alan habere göre, Serkan Önder’in tanıştıklarından kısa süre sonra para istemeye başladığını söyleyen Badruk, şunları söyledi:

“Düzenli olarak 2021 yılına kadar hesabına para gönderdim. Para gönderdiğimi kimseye söylememem gerektiğini, yoksa büyü ile eşime, çocuklarıma zarar vereceğini söyledi. Korkumdan ne dediyse yaptım. Altın ve mücevherlerimi de verdim. En son 500 bin euro istedi, artık param kalmadığını söyledim. Son telefon konuşmamızı kızım duymuş, ailemin haberi oldu. Serkan Önder’i önce Allah’a sonra adalete havale ediyorum.”

Nurcan Badruk tarafından Serkan Önder’e 10 yıllık sürede düzenli olarak toplam 5 milyon 165 bin euro gönderildiği belirlenirken, tek seferde yapılan 200 bin-300 bin euro gibi büyük havaleler de dikkat çekiyor.

TÜRKİYE’DE ZENGİN, ALMANYA’DA FAKİR

Ordu’nun Ünye ilçesinde inşaat şirketi kurup apartmanlar yapan ve lüks hayat yaşayan Serkan Önder’in ise kısa sürede bu kadar nasıl zengin olduğu merak ediliyordu. Önder, mal varlığı ile ilgili sorulara Almanya’da 20 yıl çalıştığı ve birikim yaptığı cevabını vermişti.

Serkan Önder’in dolandırıcılıktan yargılandığı Münih Bölge Mahkemesi’ndeki ifadeleri ortaya çıktı. Önder, Almanya’da havuzlarda eşiyle temizlik yaptığını, zar zor geçindiğini, malulen emekli olduğunu ve aylık 350 euro aldığını söyledi.

“SERVETİNİN KAYNAĞI BİZDEN ÇALDIKLARI”

Nurcan Badruk’un eşi Adil Badruk ise Önder çifti hakkında Türkiye’de de hukuk yoluna başvuracaklarını söyledi. Adil Badruk, Önder’in mal varlığına ilişkin, “Ordu’daki apartmanları Almanya’da bulaşık yıkayarak, havuz temizleyerek, 350 euro emekli maaşıyla mı yapmış? O servetinin kaynağı bizden çaldığı paralar” dedi.

2.7 MİLYON EURO ZAMAN AŞIMINA UĞRADI

Badruk ailesinin avukatı Bernhard Mehr, Münih Bölge Mahkemesi’nin Önder çiftinin 1 milyon 165 bin Euro'yu Badruk ailesine ödemesine hükmettiğini, 2.7 milyon Euro'nun zaman aşımına uğradığını söyledi.


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