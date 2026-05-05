Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çin ve Vietnam menşeli branda ithalatına soruşturma açıldı

Çin ve Vietnam menşeli branda ithalatına soruşturma açıldı

5.05.2026 09:37:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Çin ve Vietnam menşeli branda ithalatına soruşturma açıldı

Çin ve Vietnam menşeli dokunmuş branda ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre konuya ilişkin başvuru yerli üreticiler Ekonet Tekstil ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ, Rad Tekstil ve Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapıldı. Ünal Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret AŞ, CNC Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ ile ABY Plastik Ambalaj ve Enerji Sanayi Ticaret AŞ de başvuruya destek verdi.

Bu kapsamda, Çin ve Vietnam menşeli "plastik ve mamulleri" başlığı altında sınıflandırılan "polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)" ürününe yönelik yürürlükteki dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturmasının usul ve esasları belirlendi.

Yapılan inceleme sonucu, yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından önlem konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

İlgili Konular: #Soruşturma #Ticaret Bakanlığı #vietnam #branda

İlgili Haberler

CHP'li Gürer: 'İthal yemlerdeki fiyat artışı hayvancılığın sürdürülebilirliğini tehdit ediyor'
CHP'li Gürer: 'İthal yemlerdeki fiyat artışı hayvancılığın sürdürülebilirliğini tehdit ediyor' CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "İthal yemlerdeki fiyat artışı hayvancılığın sürdürülebilirliğinin önünde önemli bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle yem üretimini artırıcı politikalar geliştirilmelidir. Yemde dışa bağımlılığın en aza indirilmesinin yolları aranmalı, meralar ıslah edilmeli ve hayvanların tükettiği yemlerde yüzde 50 sübvansiyon sağlanarak hayvancılık yapan üreticilere destek verilmelidir" dedi.
İthalatta yeni rekor! Ekonomide dışa bağımlılık artıyor...
İthalatta yeni rekor! Ekonomide dışa bağımlılık artıyor... Son yıllarda Türkiye'nin tüketim malları ithalatının hızla arttığı ortaya çıktı. Bu artışın ithalat bağımlılığını körükleyip ekonomik sürdürülebilirliği tehdit etmesi dikkat çekti.
TÜİK verileri açıklandı: İthalat miktar endeksi kasım ayında artışa geçti!
TÜİK verileri açıklandı: İthalat miktar endeksi kasım ayında artışa geçti! Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı dış ticaret endeksleri, ihracat ve ithalatta fiyat ve miktar hareketlerinin seyrini ortaya koydu. Açıklanan veriler, dış ticaret dengesi ve piyasa beklentileri açısından önemli sinyaller verdi.