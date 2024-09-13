Cinayet delili mesajlar Narin dosyasında: 'Daha ölmemiş'

Yayınlanma: 13.09.2024 - 20:21

Güncelleme: 13.09.2024 - 23:12

Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan amca Salim Güran ile 15 yaşındaki işçisi R.A'nın cinayetin ardındaki yazışmaları ortaya çıktı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, R.A'nın Salim Güran'a attığı, "Tamam henüz bende değil, daha ölmemiş" mesajı dikkat çekti.

KAYITLAR DOSYAYA GİRDİ

Narin kaybolduktan sonra yapılan söz konusu görüşmeler şu şekilde yer aldı:

Salim Güran: O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş.

R.A.: Eee

Salim Güran: Biri yerde

R.A: Tamam henüz bende değil, daha ölmemiş.

HATIRLAMADI

Söz konusu mesajlaşma sorgu sırasında R.A.'ya soruldu. R.A ise "Vallahi ben böyle bir şey hatırlamıyorum" dedi.

Ayrıca R.A.'nın sorgu sırasında birçok soruya çelişkili yanıt verdiği kaydedildi. İfadesinde özellikle muhtar Salim Güran'ın üstünü değiştirmek dışında saat 14:00'dan sonra yanından hiç ayrılmadığını ve tarlada olduklarını öne süren R.A., Salim Güran'ın 14.00-15.00 saatleri arasında yanlarına geldiğini, "Ben eve gidip üstümü değiştirip geleceğim" dedikten sonra gittiğini, 5-10 dakika sonra muhtarın tekrar sondajın başına geldiğini öne sürdü.

Soruşturma savcısı, Salim Güran'ın ifadesinde tarladan başka yerlere gittiğine yönelik ifadeleri hatırlatarak "Bu çelişkiye ilişkin beyanınız nedir" diye sordu.

Ancak R.A., "Bu çelişkiye ilişkin söyleyecek bir şeyim yoktur" dedi.

"DİYECEK BİR ŞEYİM YOK"

Şüpheliye Salim Güran ile 21 Ağustos günü 08.33, 15.52, 18.37, 18.52 ve 18.54'te yaptığı görüşmeler de soruldu. Ancak R.A. bu görüşmeleri hatırlamadığını öne sürdü.

İfadede Nevzat B.'nin 15.08'den yaklaşık 15-20 dakika sonra Salim Güran'ın kendisine Narin'in babaası Arif Güran'ın ahırının olduğu taraftaki tepe kısmından seslenerek "Hazırlan, seninle işimiz var" dedikten kısa süre yanına geldiğini ve Narin'in bedenini kendisine verdiğini beyan ettiği anımsatıldı.

Buna karşılık R.A.'nın saat 14.00'dan 20.00'a kadar Salim Güran'ın yanından ayrılmadığını beyan ederek çelişkiye düştüğü sorguda söylendi. R.A. ise "Bu hususta diyecek bir şeyim yoktur" ifadesini kullandı.

"SALİM'İ NEDEN KORUMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ?"

Soruşturma savcısı, "Tüm bu çelişkiler ışığında neden Salim Güran'ı korumaya çalışıyorsunuz" diye sordu.

R.A. ise "Ben Salim'i korumuyorum. Salim saat 14.00'dan sonra kıyafet değiştirmek için gitmesi dışında yanımdan ayrılmadı" dedi.