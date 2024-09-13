Narin'in tutuklu amcası Salim Güran savcılıkta: Yeniden ifadesi alınacak

Diyarbakır'da katledilen Narin Güran soruşturması kapsamında tutuklanan ilk kişi olan Salim Güran, yeniden ifadesi alınmak üzere yeniden savcılığa getirildi. Öte yandan serbest bırakılan 15 yaşındaki R.A. için yeniden gözaltı kararı verildi.

Narin'in tutuklu amcası Salim Güran savcılıkta: Yeniden ifadesi alınacak
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 16:29

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. 

Soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Narin'in babasının da aralarında bulunduğu 10 kişi savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

SALİM GÜRAN'IN YENİDEN İFADESİ ALINACAK

Son olarak, otomobilinde Narin’e ait DNA izleri bulununca gözaltına alınıp 2 Eylül’de tutuklanan amcası Salim Güran, ifadesine başvurulmak üzere savcılığa getirildi.

Güran'ın yeniden ifadesi alınacak.

R.A. İÇİN GÖZALTI KARARI

Öte yandan sabah saatlerinde serbest bırakılan 15 yaşındaki R.A. için yeniden gözaltı kararı verildi.

HEDİYE GÜRAN DA GÖZALTINDA

Narin'in tutuklanan amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran da ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Etiketler: #Narin Güran #salim güran #diyarbakır

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