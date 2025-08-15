Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şanlıurfa'da bir çift silahla vurulmuş halde ölü bulundu: Cinayet mi intihar mı?

Şanlıurfa'da bir çift silahla vurulmuş halde ölü bulundu: Cinayet mi intihar mı?

15.08.2025 15:44:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Şanlıurfa'da bir çift silahla vurulmuş halde ölü bulundu: Cinayet mi intihar mı?

Halfeti ilçesinde 1 çocuk sahibi olan Sinan Ejder ile eşi Kadriye Ejder, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Silahla vuruldukları belirlenen çiftin cinayete mi kurban gittikleri yoksa aralarında yaşanan bir tartışmanın ardından mı gerçekleştiğiyle ilgili araştırma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde dehşet bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; inşaat işçisi olan Sinan Ejder (30) ile eşi Kadriye Ejder'den (27) haber alamayan yakınları, giriş kattaki evlerine gitti. Kapıyı açan yakınları çiftin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrol sonucu çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Sokağa şerit çeken polis ekipleri, olayı haber alıp gelen yakınlarını eve yaklaştırmadı. Cesetler, savcının incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Silahla vuruldukları belirlenen çiftin cinayete mi kurban gittikleri yoksa aralarında yaşanan bir tartışmanın ardından mı gerçekleştiğiyle ilgili araştırma devam ediyor.

Öte yandan çiftin 4 yaşındaki kız çocuklarının ise, olay yaşandığında evde olmadığı, bir yakınlarının yanında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlgili Konular: #Cinayet #Şanlıurfa #Ölüm

İlgili Haberler

Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Yatalak eşinin durumu kritik!
Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Yatalak eşinin durumu kritik! Konya'da kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, girdikleri evde 81 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi, yatalak hasta olan eşinin de hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bodrum’da korkunç olay… İki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulundu
Bodrum’da korkunç olay… İki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulundu Muğla’nın Bodrum ilçesinde, sevgili oldukları belirtilen Berk Köse (31) ile Ezgi El (28), tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.
23 yaşındaki Yusuf Emin evde ölü bulundu!
23 yaşındaki Yusuf Emin evde ölü bulundu! Şişli'de bir dairede yaşayan Yusuf Emin Çanlı (23) kanepenin üstünde sırtüstü yarı çıplak yatar halde ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemede, salonda uyuşturucu madde olduğu düşünülen haplar bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Çanlı’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cenazenin evden çıkarıldığı sırada Çanlı’nın halası sinir krizi geçirerek, "Yusufum beni de götür, sana sahip çıkamadım" sözleriyle feryat etti.