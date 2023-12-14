Cinayetten 23 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
Samsun’da ’kasten adam öldürmek’ suçundan 23 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.
Samsun’un İlkadım ilçesinde "kasten adam öldürmek" suçundan 23 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Samsun Adliyesine sevk edilen Ş.Ç., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.
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