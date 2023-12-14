Cinayetten 23 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun’da ’kasten adam öldürmek’ suçundan 23 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 15:09
Cinayetten 23 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
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Samsun’un İlkadım ilçesinde "kasten adam öldürmek" suçundan 23 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. 

Samsun Adliyesine sevk edilen Ş.Ç., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.


Samsun Cinayet Hapis Cezası

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