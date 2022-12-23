Cinayetten 26 yıl hapisle aranan hükümlüyü JASAT yakaladı
Edirne’de, ‘kasten öldürme’ suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapisle aranan E.Ç., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, ‘kasten öldürme’ suçundan hakkındaki 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.Ç.’yi Enez ilçesinde yakaladı.
CEZAEVİNE KONULDU
Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.Ç., cezaevine teslim edildi.
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