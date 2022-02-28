Cinayetten aylar sonra yakalandı, 'takdir-i ilahi' dedi
Adana’da bir kişiyi öldürüp kaçtıktan 3 ay sonra yakalanan zanlı, adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının "neden öldürdün?" diye sorduğu zanlı, “takdir-i ilahi” diye cevap verdi.
Edinilen bilgiye göre, olay 26 Kasım günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Z. küfür nedeniyle tartıştığı Mazlum A.’yı (51) tabancayla vurup kaçtı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Polis zanlı Ömer Z.’nin saklandığı adresi tespit etti. Ekipler, Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirlediği zanlı Ömer Z.’yi adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da aramalarda ele geçirildi.
Şüphelinin amcası A.Z.’nin olay günü kumar oynarken küfürlü konuştuğu, maktul Mazlum A.’nın kendisini uyarmasıyla aralarında tartışma çıktığı, A.Z.’nin belindeki tabancayı çıkarmasıyla orada bulunan kişilerin silahı elinden alıp masaya bıraktığı ve Ömer Z.’nin silahı alıp Mazlum A.’yı vurduğu iddia edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ömer Z., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Adliyeye sevk edilişi esnasında basın mensuplarının "neden öldürdün?" diye sorduğu zanlı, “takdir-i ilahi” diye cevap verdi.
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