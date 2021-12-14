Çince yazılı Biontech aşıları kafa karıştırdı!

14 Aralık 2021 Salı, 07:41

Sosyal medyada birkaç gündür üzerinde Çince yazılar bulunan flakonlar paylaşılmaya başlandı.

Biontech aşısı olmaya gittiklerinde bu flakonlar ile karşılaştıklarını dile getiren vatandaşların sosyal medya paylaşımları kafa karışıklığına neden oldu.

UZAK DOĞU ÜLKESİ İÇİN ÜRETİLMİŞ

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, söz konusu flakonların Biontech firmasının bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşılara ait olduğu öğrenildi.

Biontech firmasından acil olarak tedariki artırmasının istendiği, Biontech firmasının da üzerinde Çince etiketler bulunan partinin Türkiye'ye yönlendirebileceğini ancak etiket değiştirmelerinin mümkün olmadığını ifade ettiği, etiketlerin burada değişmesinin ise eksi 80 derece soğuk zincirin bozulmasına sebep olacağından tercih edilmediği bilgisi edinildi.

Öte yandan söz konusu aşıların Biontech firmasının Almanya'da ürettiği aşılar olduğu ve aşıların temini sırasında ilgili Uzakdoğu ülkesinin de rızasının alınarak işlem yapıldığı kaydedildi.

"NASIL GÜVENİP AŞI OLACAĞIZ?"

Konuyla ilgili sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

O tepkilerden bazıları şöyle:

Şu anda ülkemizde Pfizer-Biontech aşısı olarak bu aşı yapılıyor. Etiket Çince. Ben yoğunluktan gündemi takip edemiyor olabilirim. Bu konuda bir açıklama var mı? Bu Biontech ‘in Çin için yaptığı aşılar mı yoksa Çin’de araştırma amacıyla üretilen m-RNA aşıları mı? pic.twitter.com/oHbQjQqHRv — Vulnerant omnes, ultima necat. (@Nurglztrk191) December 13, 2021





Çince yazan flokanı sordum hemşireye, "Çin'e giden Biontechleri yapıyoruz" dedi. Şok! Çin'e giden aşının üzerinde neden Biontech yazmıyor? Bize ne aşısı yapıyorsunuz, ne, halka açıklama yapacak mısınız? @DrGunerSonmez @esenol @KAYIHANPALA @saglikbakanligi — Hülya Karakaş (@hulyakarakas) December 13, 2021

Hastanelerde biontech diye uygulanmaya çalışılan üzerinde tek bir pfizer-biontech logosu yazısı olmayan üzeri çince yazı dolu aşılar nedir? Bunun açıklamasını yapmanız gerekmiyor mu Sn. Bakan @drfahrettinkoca nasıl güvenip aşıları olacağız!!! — Bahar Günay (@bhrgny) December 13, 2021

Bu ustunde cince yazilar yazan asi varsa nasil guvenecegiz Biontech olduguna? — Duygu (@Duygue) December 12, 2021