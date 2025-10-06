Cindoruk’tan Cumhuriyet için çağrı

Eski TBMM Başkanı ve Milli Merkez Başkanı Hüsamettin Cindoruk gazetemiz Cumhuriyet için dayanışma çağrısında bulundu.

Cindoruk, “Cumhuriyet gazetesi ile dayanışma duygularımı ifade ediyor, vefalı halkımızın desteklerini ve gönüllü katkılarını sürdürmelerini diliyorum” dedi.

Cindoruk’un mesajı şöyle:

“Çocukluğumuzdan beri evimize giren Cumhuriyet gazetesini aralıksız takip ediyorum. Basınımızın saygın ve önemli bir fikir gazetesi olarak takdir ediyorum. Cumhuriyete ve Atatürk’e olan sarsılmaz bağlılığı çok mühimdir. Başta, sayın Alev Coşkun beyefendi olmak üzere tüm yazar ve emekçilerine saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyet gazetesi ile dayanışma duygularımı ifade ediyor, vefalı halkımızın desteklerini ve gönüllü katkılarını sürdürmelerini diliyorum. Selam ve sevgilerimi sunuyorum.”