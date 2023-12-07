Çine Belediye Başkanı Dinçer ameliyat esnasında hayatını kaybetti
Aydın'ın Çine ilçe Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, ameliyat olduğu Malatya'da yaşamını yitirdi. Dinçer daha önce karaciğeri ile ilgili yaşadığı sorun nedeniyle de ameliyat olmuştu.
Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, karaciğeri yetmezliği nedeniyle 22 ay önce nakil işlemi için Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Dinçer, yapılan karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşarak görevine devam etti. 3 dönemden beri CHP’den Çine Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Dinçer, geçen hafta salı günü kontrol amacıyla Malatya’ya gitti.
GÖBEK FITIĞI TEŞHİSİ KONULDU
Dinçer’in doktorları nakline bağlı göbek fıtığı teşhisi koydu. Tekrar ameliyata alınan Başkan Dinçer’in tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Evli ve 2 çocuk babası olan Dinçer’in cenazesinin işlemlerinin ardından Çine’de toprağa verileceği öğrenildi.
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