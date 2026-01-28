'Cinler kan istiyor' diyerek emekliyi dolandırdılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, eşinin psikolojik sorunlarını çözmek amacıyla yardım arayan 63 yaşındaki H.D., dini duygularını sömüren dolandırıcıların kurbanı oldu. "Ağır büyü var" bahanesiyle yaşlı adamın güvenini kazanan şahısların, hayali gerekçelerle 130 bin TL haksız kazanç elde ettiği iddiası yargıya taşındı.

"CİNLER KAN İSTİYOR" YALANI

Olay, 2023-2024 yılları arasında meydana geldi. İddiaya göre, H.D. isimli vatandaş, bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Y.C. (45) tarafından ailesinin üzerinde büyü olduğu iddiasıyla korkutuldu. Y.C., sözde büyüyü bozmak için kurban kesilmesi gerektiğini belirterek "Cinler kan talep ediyor" yalanını uydurdu. Dolandırıcılık ağını genişleten şüpheli, muska yazımı için gerekli safran bitkisinin Türkiye’de "alkollü" olduğunu, bu yüzden yurt dışından pahalıya geleceğini söyleyerek H.D.’den toplamda 130 bin TL topladı.

SANIKLARIN PİŞKİN SAVUNMASI: "CÜZİ MİKTARDA PARA ALDIM"

Şikayet üzerine gözaltına alınan sanıklardan H.Ş. (75), verdiği ifadede suçlamaları reddederek kendisini ilginç bir yöntemle savundu. Eski bir medyum olduğunu kabul eden H.Ş., "Yazdığım muskaların mürekkebi safrandan olduğu için sadece cüzi miktarda para alıyordum. İddia edilen rakamları almadım" dedi. Diğer sanık Y.C. ise sadece aracı olduğunu öne sürerek suçlamaları kabul etmedi.

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların el birliğiyle dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık suçunu işledikleri vurgulandı. Sanıklar hakkında;

Dini inançların istismarı suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis,

677 sayılı Tekke ve Zaviyeler Kanunu’na muhalefet suçundan ise 3 aydan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.

MAHKEMEDEN YAKALAMA KARARI

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mağdur H.D., "İlaçları kullanmadım, durumdan şüphelenip şikayetçi oldum. Başkalarını da dolandırmışlar, paramı geri istiyorum" diyerek sanıkların tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan sanık Y.C. hakkında savunmasının alınması için yakalama kararı çıkararak davayı ileri bir tarihe erteledi.