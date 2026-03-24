Cinsel birliktelik ilanı ile gasp: 14 kişi gözaltına alındı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada; internet üzerinden cinsel birliktelik yaşamak amacıyla ilan veren şüpheli kadınlarla görüşen erkeklerin tuzağa düşürüldüğü belirlendi.

Telefon görüşmesinin ardından davet edildikleri ikamete giden erkeklerin, içeride bulunan ve kadınlarla birlikte hareket eden silahlı şüpheliler tarafından darbedilip, para ve değerli eşyalarının alındığı belirlendi.

23 ŞÜPHELİDEN 14'Ü GÖZALTINA ALINDI

Yine kadınların, hileli davranışlarla cinsel birliktelik yaşama vaadiyle tuzağa düşürdükleri erkeklerin parasını aldıkları saptandı.

Soruşturma kapsamında bu şekilde 20 olaya karıştığı belirlenen 23 şüpheli tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden 14'ü 'Yağma' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.