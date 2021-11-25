'Cinsel içerikli' çikolata üretimi yapan imalathaneye baskın
Kayseri'de yasa dışı 'cinsel içerikli' çikolata üretimi yapan imalathaneye baskın düzenlendi. İmalathanede yaklaşık 10 milyon TL değerinde çikolata, bal ve sildenafil maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kocasinan ilçesi Argıncık Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir imalathanede yasa dışı 'cinsek içerikli' çikolata üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, imalathaneye baskın düzenledi. Aramalarda kaçak olarak üretilen çikolata ile 3,5 ton bal, 100 kilo sildenafil maddesi ve cinsel içerikli haplar ele geçirildi. Ürünlerin yaklaşık 10 milyon TL değerinde olduğu belirtildi.
Olayla ilgili M.R. ile Suriye uyruklu M.S. yakalandı. Ele geçirilen kaçak ürünler ise Kocasinan Belediyesi'nin çöp aracına yüklenerek, imha edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
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