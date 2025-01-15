'Cinsel içerikli görüntü' izletmişti: RTÜK'ten programa inceleme!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 21:14

Güncelleme: 15.01.2025 - 22:02

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak’ programına inceleme başlatıldığını duyurdu.

Şahin şunları yazdı:

"RTÜK, dezenformasyon ve yönlendirmelerle işlem yapan bir kurum değildir.

Ancak, denetimimiz altındaki bir yayın kuruluşu ilke kararlarına ve yasal düzenlemelere aykırı bir yayın yaparsa, gereğini yapmaktan çekinmeyiz.

Star TV’de yayınlanan ‘Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak’ programıyla ilgili inceleme başlatılmıştır.

Söz konusu yayında ihlal tespit edilmesi durumunda, gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır."