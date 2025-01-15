Zahide Yetiş'e tepki yağıyor: Canlı yayında 'cinsel ilişki' videosu izletti

Yayınlanma: 15.01.2025 - 16:04

Güncelleme: 15.01.2025 - 17:30

Geçen günlerde, Adana'da Sabriye A. isimli kadın, eşinin çocuğunu kaçırıp kendisine göstermediğini iddia ederek, otobüs şoförü eşini direksiyon başında boynundan bıçakladı.

O görüntüler sosyal medyada yankı uyandırınca, Sabriye A.'dan açıklama geldi.

EŞİNİN ARKADAŞLARINDAN "AHLAKSIZ TEKLİF" İDDİASI

Sabriye A., kumar borçlarından dolayı boşanma aşamasındaki eşi Mehmet A'nın arkadaşları tarafından ahlaksız teklif aldığını iddia etti. Sabriye A., eşinin kendisini 'bir kereden bir şey' olmaz diyerek erkeklerle ilişkiye zorladığını öne sürdü.

İddiaya göre aralarında çıkan tartışmadan dolayı Mehmet A, çocuğunu kaçırarak Sabriye A'ya göstermedi.

BIÇAKLAMA GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çocuğunu göremeyen anne Sabriye A ise otobüs şoförü olan Mehmet A'yı direksiyon başında yakalayarak bıçaklamaya çalıştı.

Çocuğunun hayatından şüphe duyduğunu aktaran Sabriye A'nın o görüntüleri sosyal medyada yankı uyandırdı.

CANLI YAYINDA CİNSEL İLİŞKİ GÖRÜNTÜLERİ İZLETTİRİLDİ

Yaşananlar sonrasında Mehmet A. ise Zahide Yetiş'in programına katılarak, eşinin yalan söylediğini iddia etti.

Canlı yayında ise bir skandala imza atıldı. Zahide Yetiş, Mehmet A.'ya, görüntülerde eşi olduğu iddia edilen kadının, başka bir erkekle yaşadığı öne sürülen cinsel ilişki görüntülerini izletti.

ZAHİDE YETİŞ'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

5 aylık hamile olan 26 yaşındaki Sabriye A'ya ait olduğu iddia edilen görüntülerin canlı yayında bu yöntemle izlettirilmesinden sonra sosyal medyada Sabriye A.'ya korkunç yorumlar yapıldı.

Bazı kullanıcılar Zahide Yetiş'i eleştirerek 'yalan beyandan bu kanala dava açılmalı' yorumlarında bulundu. Görüntülerin ise Sabriye A'ya ait olduğu belli değil.