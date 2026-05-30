Cinsel istismar davasında yeni iddia: Elektronik kelepçeyi şarj etmedi

Ordu’da 2024’te beş yaşındaki E.D’nin, babası A.Y.D. tarafından cinsel istismara uğradığı öne sürüldü. A.Y.D’nin yargılandığı dava sürerken elektronik kelepçeyi şarj etmediği ve bundan dolayı da bir süre sinyal alınamadığı öne sürüldü. Cumhuriyet’e konuşan E.D’nin annesi Ö.B., koruma kararlarının olduğunu ancak sanığın bunlara uymadığını öne sürdü.

Ö.B., “Sosyal medyadan benim bir gönderimin altına bir yorum yazdı. Bunun üzerine avukatım şikâyette bulundu. Zaten bu yazıyı yazdığı ertesi günü kelepçesini şarj etmemiş. Sinyal kesildi ve jandarma tutunak tuttu. Bu iletişim yasağına ve kelepçe ihlalini dosyaya eklediler” ifadelerini kullandı.

Elektronik kelepçenin düzenli olarak şarj edilmesi gerektiğini ancak sanığın bunu yapmadığını ileri süren Ö.B “Bu kelepçe yüzde 20’nin altına düştüğü zaman izleme merkezi sizi arar. Karşı taraf cihazını bilinçli olarak şarj etmedi. En sonunda da sinyali kesildi. Biz dört gün boyunca zaten nerede olduğunu bulamadık. Bu kararlar uygulanmayacaksa neden uygulandığı söyleniyor? Havaalanına gidip kelepçesini çıkartıp yurtdışına kaçabilir” açıklamasında bulundu.