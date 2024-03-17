Cinsel istismar sanığı babaya 22,5 yıl hapis talebi

Ankara'da hafif düzeyde zeka geriliği olan kızı Z.N.İ.'ye (18) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla hakkında dava açılan Ergün İ. (48) ile oğlu S.A.İ.'nin (23) tutuklu yargılanmasına başlandı. Z.N.İ., babasının kendisine 10 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek, cezalandırılmasını talep etti.

DHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 11:52
Cinsel istismar sanığı babaya 22,5 yıl hapis talebi
Abone Ol google-news

Altındağ'da yaşayan lise öğrencisi Z.N.İ, geçen yıl 6 Ekim'de okulunda görev yapan rehber öğretmenine, babası Ergün İ. ile ağabeyi S.A.İ.'nin yıllardır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

TUTUKLANDI

Öğretmenin olayı öğrenmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ergün İ. ve S.A.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hazırlık aşamasında Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alınan Z.N.İ, babasının kendisine 10 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Babası Ergün İ.'nin, kendisini başka erkeklerin yanına da götürdüğünü belirten Z.N.İ, "Babam yanına götürdüğü kişilerle benim cinsel ilişkiye girmemi istiyordu, bunun için beni zorluyordu. İlişki yaşadıktan sonra babam para da alırdı. Babamın istismarına en son temmuz 2023'te maruz kaldım" dedi.

Ağabeyi S.A.İ.'nin geçen yıl ağustos ayında ikamet ettikleri evde gece yarısı cinsel içerikli video izleyip kendisine saldırdığını aktaran Z.N.İ, "Ağabeyimi sertçe iterek yere düşürdüm o da yatağına geri döndü" diye ifade verdi.

Geçen yıl 12 Ekim'de hazırlanan raporda, mağdurda hafif düzey zeka geriliği bulunduğu, fiilin hukuki anlam ve önemi algılama ve değerlendirme yeteneğinin son 2 yılda geliştiği belirtildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Mağdur beyanı, adli raporlar ve tüm soruşturma kapsamında Ergün İ. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22,5 yıla kadar, S.A.İ. hakkında ise 'Evlenme yasağı bulunan kişiyle cinsel ilişkiye teşebbüs' suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklu sanıklar Ergün İ, S.A.İ. ile mağdur Z.N.İ. katıldı. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen tutuklu sanıklar, tahliyelerini talep etti.

Söz alan mağdur Z.N.İ, ağabeyi S.A.İ'ye iftira attığını itiraf ederek, ağabeyinin suçsuz olduğunu belirtti. Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme; S.A.İ.'nin tahliyesine, Ergün İ.'nin ise mevcut tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 5 Haziran'a erteledi.


istismar haberleri cinsel istismar haberleri

İlgili Haberler

'3 kız kardeşe cinsel istismar' davası: Kararı Yargıtay bozdu

'3 kız kardeşe cinsel istismar' davası: Kararı Yargıtay bozdu
Ünlü yönetmen Roman Polanski'ye bir istismar suçlaması daha

Ünlü yönetmen Roman Polanski'ye bir istismar suçlaması daha
‘Paralel devlet’ten çocuk istismarına

‘Paralel devlet’ten çocuk istismarına
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Görüntüleri çıktı: Rusya'daki seçim sandığına boyalı protesto

Görüntüleri çıktı: Rusya'daki seçim sandığına boyalı protesto
Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!

Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ordusunun giderleri katlandı: 1 günde 492 asgari ücret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ordusunun giderleri katlandı: 1 günde 492 asgari ücret
Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması

Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması
Akaryakıtta tabela değişti! Vergi Uzmanı Ozan Bingöl hesapladı: Benzinin litre fiyatında vergi ayrıntısı

Akaryakıtta tabela değişti! Vergi Uzmanı Ozan Bingöl hesapladı: Benzinin litre fiyatında vergi ayrıntısı
Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!

Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
Erdoğan'dan CHP'deki 'para sayma' görüntülerine ilk yorum: 'Bu iş iyice kirlendi'

Erdoğan'dan CHP'deki 'para sayma' görüntülerine ilk yorum: 'Bu iş iyice kirlendi'
Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi ‘TCG Uluçalireis’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor

Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi ‘TCG Uluçalireis’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor