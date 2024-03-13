Ünlü yönetmen Roman Polanski'ye bir istismar suçlaması daha

1973 yılında 16 yaşındakiyken Roman Polanski'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri süren kadın, "Adalet ve hesap verebilirliği sağlamak için dava açıyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 16:19
Ünlü yönetmen Roman Polanski'ye bir istismar suçlaması daha
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ABD'de bir kadın, Polonyalı yönetmen Roman Polanski'ye 1973'te reşit olmadığı sırada evinde kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açtı. İddiaların, 1978'de Polanski'nin Fransa'ya kaçmasına sebep olan dava ile benzerlik gösterdiği belirtildi. Daha önce de 13 yaşında bir çocuğa istismarda bulunmakla etmekle suçlanan Polanski, 1978’te ABD’yi terk etmiş ve Fransa’ya yerleşmişti.

"ADALETİ SAĞLAMAK İSTİYORUM"

AP'nin aktardığına göre Polanksi'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen kadın, yönetmen ile 1973 yılında bir partide tanıştıklarını aktardı. Tanışmalarından aylar sonra Polanski'nin kendisine evinde akşam yemeğine davet ettiğini anlatan kadın, yönetmenin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

İsmi açıklanmayan kadın, "Polanski'ye karşı bu davayı açmaya karar vermem gerçekten uzun zaman aldı ama sonunda bu kararı verdim. Adalet ve hesap verebilirliği sağlamak için dava açıyorum" dedi. Polanski'nin avukatı, iddiaları reddetti. 

İLK DURUŞMA AĞUSTOS 2025'TE

Jeffery Epstein ve Bill Cosby'nin kurbanlarını temsil eden avukat Gloria Allred, Polanski'nin ilk duruşmasının Ağustos 2025'te görüleceğini bildirdi. Davanın haziran ayında açıldığı ancak gizlilik kararı nedeniyle Polanski'nin isminin kamuoyuna yeni açıklandığı kaydedildi. 

Polanski, 1978 yılında 13 yaşında bir çocuğa istismarda bulunduğu yönünde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmiş, 42 gün hapis yattıktan sonra salıverilmiş ancak davası henüz devam ederken ABD'den kaçmıştı.


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