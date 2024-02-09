Cinsel saldırı davasına bakanlık müdahil oldu

Yayınlanma: 09.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 09.02.2024 - 16:43

İstanbul’da E.K. (24) isimli kadın, cinsel saldırıya uğradığını ve kendisine şantaj yapıldığını iddia ederek İ.A. (23) isimli kişiye dava açtı. İ.A.’nın E.K’yi “İntihar edeceksin yoksa gerekeni yaparım. Her şeyi babana anlatacağım baban seni öldürecek” şeklinde tehdit ettiği, ayrıca şantaj yaptığı da öne sürüldü.

E.K’nin şikâyeti üzerine İ.A., hakkında, “nitelikli cinsel saldır”, “kasten yaralama”, “şantaj”, “silahla tehdit”, “başkasını intihara yönlendirme” suçlarından dava açıldı. Geçen hafta görülen ve ertelenen ilk duruşmanın ardından Aile Bakanlığı da davaya müdahil oldu.

Öte yandan geçen hafta görülen ilk duruşmada sanık avukatının E.K’ye “Bulunduğunuz ilde rahatlıkla dışarı çıkıp dolaşabildiğinizi ifade ettiniz, buradan rahat bir hayat sürdüğünüzü anlıyoruz, madem öyle rahatsanız, neden çıplak fotoğraflarınızın annenize ve babanıza gönderilmesinden rahatsız oluyorsunuz” dediği iddia edilmişti.

E.K’nin avukatı Kerim Bahadır Şeker, bu ifadelerin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) dökümünde yer almadığını öne sürdü. Avukat Şeker, itiraz dilekçesini sunarak, SEGBİS kayıt dökümündeki eksik hususların giderilmesi gerektiğini ve reddi hakim dilekçesine eklenerek üst mahkemeye iletilmesi talebinde bulundu.