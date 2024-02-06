Adı Süper Lig ekipleri ile anılıyordu: William Carvalho cinsel saldırı suçlamasıyla ifade verdi!
Transferde adı Süper Lig ekipleri ile anılan Real Betis'in Portekizli futbolcusu William Carvalho'nun, cinsel saldırı iddiasıyla mahkemede ifade verdiği öğrenildi.
İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen Portekizli futbolcu William Carvalho, cinsel saldırı suçlamasıyla mahkemede ifade verdi.
Sevilya'da 9 Ağustos 2023 tarihinde bir otelde 30 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Carvalho, Sevilla İl Mahkemesi hakiminin karşısına çıktı. Portekizli futbolcu, verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.
CARVALHO SUÇLAMAYI REDDETTİ
Suçlamayı yapan kadını daha önceden tanıdığını anlatan William Carvalho, cinsel saldırı suçlamasını reddetti.
Söz konusu kadın, bir dernek aracılığıyla 16 Ağustos tarihinde Carvalho hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
DELİL YOK İDDİASI
İspanyol basını, polis ve oteldeki şahitlere göre cinsel saldırıya ilişkin herhangi bir delil olmadığını yazıp, soruşturmanın kapatılmasının beklendiğini iddia etti.
İspanya'da cinsel saldırı vakaları son yıllarda önemli artış gösterirken, İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2023'te 19 bin 13 cinsel saldırı suçlaması yapıldı.
Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in cinsel saldırı suçlamasıyla 12 yıla kadar hapsinin istendiği davanın, bu hafta Barselona İl Mahkemesi'nde görülüyor olması da olayın medyatik etkisini artırdı.
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