Cinsel saldırı davasında kadına ‘Neden taksi kullandın’ sorusu

Yayınlanma: 15.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.03.2025 - 04:11

Taksici hakkında “cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve basit cinsel saldırı” suçlarından dava açıldı. Önceki gün görülen duruşmada sanık avukatlarının, mağdur kadına “Saldırı gerçekleşirken niçin kolluğu aramadın” gibi sorular yönelttiği belirtilirken taksi kullanması konusunda da eleştirel ifadeler beyan ettikleri belirtildi. Duruşma 18 Haziran’a ertelendi.

Davanın takipçilerinden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından İlayda Saltık, “Sanık ilk olarak yolu değiştirerek farklı yollara sapmıştır. Müvekkilin telefonunda bulunan KADES uygulamasını kullanmak istemesi de sanık tarafından engellenmiştir” dedi. “Sanığın avukatları tarafından mağdur kadının ekonomik durumu eleştirilmiştir” diyen Saltık, “Öğrenci olduğunu söyleyen mağdurun akşam vakti otobüs yerine taksi kullanmak istemiş olması eleştirilmiştir. Mağdur kadının, istese otobüs bileti alarak da yolculuk yapabileceği belirtilmiştir” diye konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Antalya’da yaşayan Sinem Albeni (38), 2023’te eşi Ufuk Albeni (40) tarafından darp edilerek öldürüldü. Sanık Albeni, “eşe karşı kasten öldürmek” suçundan, hiçbir indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Avukat Berkay Ay, sanığın, Sinem Albeni’ye şiddet uygulandığını ve Albeni’nin bu nedenle Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne başvurduğunu dile getirirken olayda adli ve idari makamların ihmalinin bulunduğunu belirtti. Ay ayrıca, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik bir savunma yaptığını, Sinem Albeni’yi suçlayıcı beyanlarda bulunduğunu belirtti. Ay, indirim uygulanmadan verilen kararı olumlu bulduklarını da söyledi.