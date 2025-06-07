Cinsel saldırı davasının ilk duruşması görüldü: Olayın takipçisiyiz

İstanbul’da yaşayan bir kadın geçen yıl nisan ayında E.C.K. isimli bir erkek tarafından cinsel saldırıya uğradığını belirterek şikâyetçi oldu.

E.C.K. hakkında nitelikli cinsel saldırı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından iddianame hazırlanırken davanın ilk duruşması geçen hafta görüldü.

Mahkeme bazı tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı 7 Ekim 2025 tarihine erteledi. Davayı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına Av. Mustafa Türkdoğan ve Av. Özge Fındık takip ederken Cumhuriyet detayları avukat Fındık ile konuştu.

'KAMU DAVASI AÇILDI'

Sanığın tutuksuz yargılandığını belirten avukat Fındık, “İstanbul’da 19 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen olayda, bir kadın, rızası dışında cinsel ilişkiye zorlandığını belirterek şikâyetçi olmuştur. Olay gecesi tanıdığı bir kişinin evine giden kadının evde bulunan başka bir kişi tarafından rızası olmaksızın cinsel ilişkiye zorlandığını ifade etmiştir. Mağdurun beyanlarına ek olarak, olaydan sonraki günde gerçekleşen ve olayın ispatına katkı sunabilecek nitelikte değerlendirilen yazışmalar da dosyaya delil olarak sunulmuştur. Soruşturma sonunda fail hakkında kamu davası açılmıştır” dedi.

Sürecin takipçisi olacaklarını belirten Fındık, “Cinsel şiddet mağduru kadınların yanında olduğumuzu, delillerin karartılmaması, etkin bir soruşturma yürütülmesi ve adil bir yargılamanın sağlanması için dosyanın takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz” ifadelerini kullandı.