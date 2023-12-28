'Cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan yargılanan savcı hakkında beraat kararı verildi!
Konya Beyşehir Cumhuriyet Savcısı Ş.A.'ya yönelik 'konut dokunulmazlığı ihlali', 'cinsel saldırıya teşebbüs' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yargılanan Manavgat Cumhuriyet Savcısı A.K., tüm suçlamalardan beraat etti.
Konya'da Beyşehir Adliyesi'nde görevli kadın savcı Ş.A., Manavgat Adliyesi'nde görevli savcı A.K.'nin evine zorla girerek cinsel saldırıya teşebbüs ettiği iddiasıyla geçen yıl Kasım ayında şikâyetçi oldu.
Şikâyet sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), soruşturma başlattı. Manavgat Cumhuriyet Savcısı A.K. görevinden uzaklaştırıldı. Savcı A.K. hakkında 'konut dokunulmazlığı ihlali', 'cinsel saldırıya teşebbüs' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
"İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEMİZ 18 SAAT SÜRDÜ"
Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık A.K. ile şikâyetçi avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan A.K., savcı Ş.A. ile 1 yıl sosyal medya üzerinden görüştüklerini, ilk yüz yüze görüşmelerinin 18 saat sürdüğünü belirtti.
A.K., olay günü ilişkilerinin ileriye gitmeyeceğini söylemesi üzerine kendisine iftira atıldığını öne sürdü. HSK tarafından Ş.A. hakkında da soruşturma başlatıldığını belirten A.K., "Beraatımı talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, dosyaya sunulan deliller, HTS kayıtları ve beyanlar dikkate alınarak, A.K.'nin tüm suçlamalardan beraatine hükmetti.
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