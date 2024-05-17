'Cinsel terapist' Buse Aydın'a Reklam Kurulu'ndan ağır ceza

Yayınlanma: 17.05.2024 - 10:29

Güncelleme: 17.05.2024 - 10:30

TikTok, Instagram gibi sosyal medya platformlarında ‘Psikolog Buse Aydın’ ismiyle faaliyet gösteren Buse Aydın, Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları gibi alanlarda uzmanlığı bulunmamasına karşın kendisini ‘cinsel terapist’ olarak tanıtması nedeniyle cezaya çarptırıldı.

Reklam Kurulu’nun Buse Aydın’a kestiği ceza ise 550 bin 59 TL.

Buse Aydın içerikleri kaldırdı, kendini savundu.

"VİDEOLAR HEKİMLERİN ALANINA GİRDİĞİ İÇİN..."

Hakkında verilen cezaya ilişkin olarak sosyal medya hesabının hikaye bölümünden açıklamalarda bulunan Aydın, şunları aktardı:

"Herkese merhabalar arkadaşlar öncelikle psikolog olmamla ilgili problem yok. Bildiğiniz gibi ben hep 'cinsel terapist' olarak başlıyordum videolarıma ancak 'cinsel terapist' diye bir unvan olmadığı için cinsel danışman dememem gerekiyormuş. Birinci ceza nedeni bu.

İkinci ceza nedeni olarak vajinismus, erken boşalma gibi hastalık olarak kabul edilen videolar hekimlerin alanına girdiği için bu konular hakkında bilgi vermemem gerekiyormuş. Dolayısıyla videoları kaldırdık. Bu arada bu videolardan birçok kişi yararlanmış durumdaydı. Kanala gelen çok güzel mesajlar vardı."

Aydın, "Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmıyor malumunuz. Problem yok içeriği değiştirdik komple. Yaptığım işte bir değişim olmadı sadece unvanı değiştirdik" açıklamasını yaptı.

BUSE AYDIN KİMDİR?

Psikolog Buse Aydın sosyal medyada kendisine yöneltilen cinsel sorunlara ilişkin sorulara yanıt veriyordu. Kendine has üslubuyla dikkat çeken ve zaman zaman sansasyonel yanıtlar veren Buse Aydın Instagram, TikTok gibi mecralarda canlı yayın da açıyordu.