Spor yazarları Beşiktaş - Eyüpspor maçını yorumladı: 'Aile terapisti Fernando Santos'

Yayınlanma: 17.01.2024 - 09:41

Güncelleme: 17.01.2024 - 09:41

Beşiktaş, kendi sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Engin Kehale: Portekizlinin ismi, adeta bir aile terapisti havası verdi kulübe. Succession dizisinde tüm ailenin halkla ilişkiler için bir terapist ile inzivaya çekilişi gibi oldu. Taraftar önce yönetimine, sonra takımına tekrar inandı. Oyuncular, yeni hocaya kendini göstermek ve taraftarın gönlünü kazanmak için vites artırdı. Semih’in performansı, Demir Ege’nin 11’e girişi ve sakatların dönüşü ile de tekrar bir takım havası oluştu.

Siyah beyazlılar, kalelerinde hiç pozisyon vermedikleri gibi skora kolay gitmeyi de başardılar. Salih’in ceza sahası koşusu ve golü önemli zira kariyerinde bir üst seviyeye çıkması için yapması gereken ama çok az yaptığı bir koşu bu. Belli ki Santos ile kıpırdanacak.

Artık sıra kurt hocanın dokunuşlarında. Bunu yapacak zamanı ve kredisini şimdiden hak etmeye başladı bile. Takımın yerine gelen özgüveniyle sezonun geri kalan bölümünde daha yarışmacı bir Beşiktaş görürsek şaşırmamak gerek. (Hürriyet)

"ORTA SAHA İHTİYACI ÇOK BÜYÜK"

Ali Ece: Fernando Santos, Eyüp karşısında Semih’i 11’de tercihen oynatmamaktan çok kariyeri parlak ancak form olarak hareketli ortalaması yani son 3 aylık performansları yeteneklerine oranla çok düşük kalan Rebiç ve Ghezzal’ı da kadroya kazandırmak çabasını gösteren bir 11’le başladı.

Eyüp karşısında Ghezzal, o ilk sezonundaki süper solak kalibresinde değildi ancak Santos o eski Ghezzal kalitesinden ne kadarını geri döndürebilirsem o kadar kardır kafasıyla oyuncuya şans verdi. Rebiç, Salih’in golünde yaptığı asistte anlık kalitesinden bir tutam numune gösterdi. Rebiç ile ilgili sorun, 2024 model Ghezzal kadar bile oyunda aktif devamlılık sağlayamaması.

Gedson çıktıktan sonra Santos hocanın orta sahada Rashica’yı denemesi doğru bir arayış olsa da Beşiktaş’ın merkez orta saha ihtiyacı çok büyük. Salih’in bile performansı tartışılırken yerine Tayfur’un girmesi zaten bu ihtiyacın büyüklüğünün en büyük kanıtı. (Fanatik)

"İKİ İSMİN BEŞİKTAŞ'A BAŞARI BORCU VAR"

Ali Gültiken: Beşiktaş yaşadığı problemli süreci artık tamamen geride bırakma adına Eyüpspor karşısında çok önemli bir müsabakaya çıkar gibi oyuna başladı. İstek ve arzu da beraberinde golleri getirdi. Bu, doğal olarak beklenmesi gereken bir durum ama bazen istikrarsız ortamlarda her maç zor hale gelebiliyor. Ama Beşiktaş artık buna kendi adına müsaade etmeyeceğini Eyüp karşısında çok net ortaya koydu.

Beşiktaş bir kez daha Rebic'i, Ghezzal'ı kazanma adına oynattı. Dönüp baktığımızda bundan mutlu olduklarını gördük. Belki yüzde 100 performanslarında değillerdi ama Beşiktaş oyuncusu ciddiyetiyle sahada yer aldılar. Bu iki ismin, siyah-beyazlı ekibe başarı borçları var. İşin bu tarafını kendilerinin de anladığını düşünüyorum. (Sabah)