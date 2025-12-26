Çip süresi doluyor, sokak hayvanları nasıl tedavi olacak? Hayvanseverlerden tedaviye erişim düzenlemesine tepki: 'Bulaşıcı hastalık riski artabilir'

Kedi ve köpekler için tanınan çip süresi 31 Aralık’ta sona eriyor.

Hayvanseverler ve veteriner hekimler, e-reçete sistemindeki son değişikliklerin sokak hayvanlarının tedaviye erişimini fiilen imkânsız hale getirdiğini ifade ediyor.

İstanbul’da bir araya gelen hayvan hakları savunucuları, sokakta yaşayan hayvanların tedaviye erişimini zorlaştırdığını belirttikleri Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni uygulamasına karşı ses yükseltti.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde düzenlenen basın açıklamasında, “Tedavi haktır, engellenemez” mesajı verildi.

Eyleme Serbest Veteriner Hekimler Derneği ‘nin (SVHD), Kadıköy Sokak Hayvanları Forumu, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Yaşatacağız Platformu, Hayvanlara Adalet Platformu (HAD) ve Validebağ Savunması gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek verdi.

Açıklamayı SVHD Başkanı Bilsay Kanat okudu. Kanat, sokakta yaşayan hayvanların tedavi, aşılama ve parazit mücadelesine erişiminin, İlaç Takip Sistemi’ne getirilen yeni kimlik zorunluluğu ile fiilen engellendiğini belirtti. Uygulamanın 1 Ocak 2026 itibarıyla sahada ciddi sorunlara yol açacağı uyarısında bulundu.

‘TOPLUM SAĞLIĞI DA RİSK ALTINDA’

“Hayvanların tedaviye ulaşmasını zorlaştırmak, yalnızca yaşam haklarını ihlal etmekle kalmaz; toplum sağlığını da riske atar” diyen Kanat, kuduz ve zoonotik hastalıkların kontrolünün ancak yaygın tedavi ve koruyucu hekimlikle mümkün olduğunu vurguladı. Hayvanseverler, sahipsiz hayvanların kliniklerde tedavi edilmesini zorlaştıran her adımın; bulaşıcı hastalık riskini artıracağını, sahadaki kontrolü zayıflatacağını ve kayıt dışılığı büyüteceğini dile getirdi. Açıklamada, “Doğa intikam almaz ama her müdahaleye bir yanıt verir” denilerek, yanlış politikaların halk sağlığına da zarar vereceği anımsatıldı.

‘YAŞATMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ’

Hayvanseverler, taleplerini yedi başlıkta sıraladı: Sokakta yaşayan hayvanların tedaviye erişiminin engellenmemesi, acil müdahalenin güvence altına alınması, sahaya uygun bir sistem kurulması, belediyelerin koruyucu hekimlik ekseninde sorumluluk alması, veteriner hekimliğin baskılanmaması, gönüllü yurttaşların cezalandırılmaması ve yuvalandırmanın kolaylaştırılması.

“Veteriner hekimler tedavi etmekten, yaşam hakkı savunucuları yaşatmaktan vazgeçmeyecek” diyen yaşam hakkı savunucuları, uygulama geri çekilene kadar mücadele edeceklerini söyledi.