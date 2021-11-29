Çıray, Çavuşoğlu'na sordu: "Türkiye, Kıbrıs üzerindeki garantörlük haklarından vazgeçti" iddiası

29 Kasım 2021 Pazartesi, 10:52

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye'nin AKP tarafından, adeta “çoklu bir ihanet sarmalına sokulduğunu” savundu.

Çıray, “Bu milli çıkarlarımıza aykırı siyasetlerin utanç verici son örneğini Yunanistan medyasında ve sosyal medyada gördük. Kimler tarafından tedavüle sokulduğu belli olmayan ‘çok gizli' ibareli bir Birleşmiş Milletler dokümanı var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kıbrıs üzerindeki garantörlük haklarımızdan vazgeçtiğimize dair dokümanı okudukça başımdan aşağı kaynar sular dökülmüş gibi hissettim” dedi.

“KIBRIS KUMAR MASASINA SÜRÜLMÜŞ”

Çıray, söz konusu dokümanın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Güney Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiadis başkanlığındaki heyetlerin yaptığı bir toplantının özet sonuçlarını içeren ‘çok gizli' ibareli resmi bir tutanak olduğunu belirtti.

Söz konusu tutanakta dikkate alınması gereken kritik noktanın, “Genel Sekreter, sayın Anastasiadis Türkiye’nin Garanti(ler) Antlaşması’nın feshedilmesi ve birleşik müdahale haklarına son verilmesi önerisini gizlilik içinde paylaştı” cümlesiyle özetlendiğini belirten Çıray, “Eğer bu gizli öneri ibaresi doğruysa bu iktidar Kıbrıs'ı kumar masasına sürmüş demektir. Türkiye Cumhuriyetine ve Türk milletine karşı adeta muazzam bir ihanetle karşı karşıyayız”açıklamasında bulundu.

Çıray, konunun aydınlatılması gerektiğini vurguladı. “Bu çerçevede ilk adım olarak meseleyi yazılı bir soru önergesiyle yüce Meclis'e taşıyorum” diyen Çıray, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Meclis Başkanlığı vasıtasıyla yanıtlamasını istediği şu soruları yöneltti:

“TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARINI KORUYABİLECEK MİSİNİZ?”