Çıray'dan Meclis'te 'AİHM' tepkisi

14 Aralık 2021 Salı, 17:25

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, TBMM Genel Kurulu’nda cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerine söz aldı.

Çıray, özetle şunları söyledi:

“AİHM SADECE ERDOĞAN VE AKP’LİLERE MEŞRU: Uluslararası kuruluşlarından dışlanıyoruz. AİHM sadece Sayın Erdoğan ve AKP’lilerden birisi oraya müracaat ederse meşru. AB ile müzakere halindeyiz güya, AB çoktan Türkiye’yi Orta Doğu masasına oturttu.

BU DEVLET NEREDE?: Tank Paleti bedelsiz peşkeş çektiğimiz Katar, Türkiye’nin kıta sahanlığını işgal edecek şekilde petrol arama anlaşması imzaladı. Her ne kadar Çavuşuoğlu, ‘kıta sahanlığımızı ihlal etmez’ diyorsa da doğru değil. Nerede bu devlet?

CİNNET DEĞİLSE İHANETTİR: BM Genel Sekreteri, hükümetin mektubunu konuştu. ‘Garantörlük anlaşmasından vazgeçebiliriz’ diyordu. Rumların açgözlülüğü nedeniyle geçmedi. Bu cinnet değilse ihanettir.

BİZE DÜŞEN FAİLİ MEÇHUL ŞEHİTLER: Yanlış Suriye politikası nedeniyle bize düşen; faili meçhul şehitler, milyonlarca sığınmacıya bakıcı olmak.

KUVVETLER AYRILIĞINA DAYALI CUMHURİYETİ İNŞA ETMELİYİZ: Tüm kuvvetlerin tek adama tabi kılındığı bu garibe rejime son vermelisiniz. İstiklal için istikbal için sizin iradenizle, hukukun üstünlüğüne ve mutlak kuvvetler ayrılığına dayalı cumhuriyeti hep birlikte inşa etmeliyiz. Seçim sandığı milletimizin önüne gelsin, o zaman milletimiz için ekonomik buhrandan çıkışın tarihi olacaktır.”