Çivili sopa, şişe... İstanbul'un kalbinde korkunç olay: 'Burada oturamazsın' deyip...

Yayınlanma: 01.10.2023 - 09:23

Güncelleme: 01.10.2023 - 09:52

İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dövme sanatçısı Y.Ö. ve arkadaşı Taksim Asmalı Mescit'te gece kulübü çalışanları tarafından öldüresiye darbedildi.

Olay 5 Eylül tarihinde İstanbul Taksim'de meydana geldi. İddiaya göre; dövme sanatçısı Y.Ö. ve arkadaşı M. İ., sokakta bulunan bir bankta otururken yakınlarında bulunan işletmenin çalışanları tarafından taciz edilmeye başladılar.

ÇİVİLİ SOPALARLA SALDIRDILAR

Sabah gazetesinin haberine göre işletmenin çalışanı ikiliye bulundukları yerde oturmamaları gerektiğini ve terk etmelerini söyledi. Y.Ö. ve M.İ., uyarıya aldırış etmeyince kalabalıklaşan çalışanlar çiftin yanına çivili sopalarla gelerek tehdit etmeye başladı.

Korkuya kapılan çift olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak iddiaya göre işletme çalışanları saldırmaya başladı.

KANLAR İÇERİSİNDE HASTANEYE KALDIRILDILAR

İkili kaçmaya çalıştı ancak 6-7 kişilik grup Y.Ö. ve M.İ.'yi öldüresiye darbedildi. Başlarına aldıkları darbelerle kanlar içerisinde kalan çift olay yerine polis çağırdı ancak saldırganlar koşarak uzaklaştı.

Hastanede tedavi altına alınan ikilinin kafalarına dikiş atılırken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı tespit edildi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Emniyette ifade veren mağdur çift, saldırganların bankta oturmamaları için kendileriyle tartışmaya başladığını, ardından 6-7 kişi çivili sopalarla kendilerine saldırdıklarını ve ölümden döndüklerini anlattı.

Saldırganların kendilerini öldürmeye çalıştığını söyleyen Y. Ö. ve M.İ.'nin şikâyeti sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.