Görüntüler gündem olmuştu: Taksim'de 'şortlarını indirip' birbirlerinin fotoğrafını çeken iki kişi yakalandı
Taksim Beyoğlu'nda şortlarını indirerek birbirlerinin fotoğrafını çeken iki kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Söz konusu görüntüler sosyal medyaya da damga vurmuştu.
Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Caddesi'nde gece saatlerinde iki kişi, şortlarını indirerek birbirlerinin görüntülerini çekti.
Çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alınan anlara ait görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.
KALDIKLARI OTELDE GÖZALTINA ALINDILAR
Yapılan çalışmada kimlikleri belirlenen Y.İ. ve M.M, Beyoğlu'nda kaldıkları otelde gözaltına alındı.
İfadelerinde alkollü olduklarını ve eğlence amacıyla hareket ettiklerini belirten, haklarında "hayasızca harekette bulunmak" ve "cinsel taciz" suçlarından işlem yapılan iki kişi, daha sonra adliyeye sevk edildi.
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