Görüntüler gündem olmuştu: Taksim'de 'şortlarını indirip' birbirlerinin fotoğrafını çeken iki kişi yakalandı

Taksim Beyoğlu'nda şortlarını indirerek birbirlerinin fotoğrafını çeken iki kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Söz konusu görüntüler sosyal medyaya da damga vurmuştu.

AA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 12:19
Görüntüler gündem olmuştu: Taksim'de 'şortlarını indirip' birbirlerinin fotoğrafını çeken iki kişi yakalandı
Abone Ol google-news

Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Caddesi'nde gece saatlerinde iki kişi, şortlarını indirerek birbirlerinin görüntülerini çekti.

Çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alınan anlara ait görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

KALDIKLARI OTELDE GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan çalışmada kimlikleri belirlenen Y.İ. ve M.M, Beyoğlu'nda kaldıkları otelde gözaltına alındı.

İfadelerinde alkollü olduklarını ve eğlence amacıyla hareket ettiklerini belirten, haklarında "hayasızca harekette bulunmak" ve "cinsel taciz" suçlarından işlem yapılan iki kişi, daha sonra adliyeye sevk edildi.


Player Alanı
taksim Beyoğlu

İlgili Haberler

Taksim'de Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın eylemine polis müdahalesi: Ters kelepçe ile gözaltına alındılar!

Taksim'de Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın eylemine polis müdahalesi: Ters kelepçe ile gözaltına alındılar!
Taksim’de ‘yol isteme’ kavgası: Otomatik silahla vurdu!

Taksim’de ‘yol isteme’ kavgası: Otomatik silahla vurdu!
Taksim Eğitim Araştırma'da 'doktor hasta ve yakınına saldırdı' iddiası: Yeni ayrıntılar ortaya çıktı!

Taksim Eğitim Araştırma'da 'doktor hasta ve yakınına saldırdı' iddiası: Yeni ayrıntılar ortaya çıktı!

En Çok Okunan Haberler