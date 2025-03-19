CNBC-e'nin sahibi Murat İlbak gözaltına alındı

Yayınlanma: 19.03.2025 - 11:27

Güncelleme: 19.03.2025 - 11:28

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na başlatılan operasyon kapsamında CNBC-e’nin bünyesinde yer aldığı İlbak Holding’in ortakları ve aile üyeleri hakkında da gözaltı kararı verildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İmamoğlu ve İmamoğlu’na yakın çok sayıda isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınan İmamoğlu, Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

KANAL PATRONLARI DA GÖZALTINDA

Gözaltı kararı verilen isimler arasında 10 Haziran 2024’te ikinci kez yayın hayatına başlayan CNBC-e’nin bünyesinde yer aldığı İlbak Holding’in ortaklarından Mustafa İlbak, Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, İlbak ailesinden Yusuf İlbak ve Ali İlbak hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında CNBC-e’nin Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım da var.