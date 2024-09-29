CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'e Beyrut'ta canlı yayında müdahale
İsrail'in Beyrut'a saldırıları sürerken; bölgede olan CNN Türk ekibine canlı yayın esnasında bir müdahale gerçekleşti. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, o anlarda "Pardon, pardon, pardon" diyerek yayını sonlandırdı.
İsrail'in Beyrut'a saldırıları devam ediyor. Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinden sonra bölgede gerilim tırmanmış durumda. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Lübnan'da halk, güvenli bölgelere geçmeye çalışıyor.
Cuma günü başlayan kanlı saldırılar Beyrut'ta Hizbullah'ın kalelerini hedef aldı. Ölümcül bombardıman gece boyunca devam etti, şehir patlama ve çığlık sesleriyle yankılandı. İsrail ordusu Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurdu.
CANLI YAYINDA CNN TÜRK EKİBİNE MÜDAHALE
Bölgede gerilim sürerken; alanda yayın yapan CNN Türk ekibine müdahale gerçekleşti.
Canlı yayın sırasında CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk’ün yanına yaklaşan kişi veya kişiler, Öztürk’ün yayın yapmasını engelledi.
Fulya Öztürk o anlarda "Pardon, pardon, pardon" diyerek yayını sonlandırmak zorunda kaldı.
Söz konusu anlar sosyal medyada gündem oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Davanın seyrini değiştirecek adım
- Yaşar Alptekin ve Meriç Erkan'dan tepki çeken anlar
- Rusya'dan Türkiye'ye soğuk duş!
- ‘Ucu AKP’ye uzanabilir’
- 'Kutlama yapan siyonist İslamcılar asla unutulmamalı'
- Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu!
- Denizlerde palamut ve kılıç balığı bolluğu
- 'Bazı bakanlar karşı çıktı...'
- AKP'den sosyal medyaya yeni tırpan
- Cinsel yakınlaşma görüntüleri üzerine gözaltı