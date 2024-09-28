THY ve Pegasus, Beyrut seferlerini iptal etti

Yayınlanma: 28.09.2024 - 18:49

Güncelleme: 28.09.2024 - 18:50

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını artırması nedeniyle uçuş güvenliğinde aksaklıklar yaşanıyor. Hava saldırılarının artmasından dolayı bazı havayolu şirketleri Beyrut uçuşlarını askıya almak zorunda kaldı.

Pegasus Hava Yolları da 8 Ekim’e kadar Beyrut seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

THY'DE UÇUŞ İPTAL SÜRESİNİ UZATTI

Uçuş güvenliğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle 30 Eylül’e kadar Beyrut seferlerini iptal eden THY, bu süreyi uzattı.

Alınan bilgiye göre, havayolu şirketi 1-2-3-4-5-6 Ekim tarihlerinde Beyrut’a yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal etti.

Havayolu şirketi uzun zamandır bu kente sadece gündüz uçuşlar gerçekleştiriyordu.