Çoban Dicle Nehri’ne düşerek hayatını kaybetti

Yayınlanma: 15.12.2024 - 15:01

Güncelleme: 15.12.2024 - 15:01

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde, Hesta Kaplıcaları mevkiinde Dicle Nehri’ne düşen çoban hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için Hesta Kaplıcaları civarındaki dağlık alana giden ve henüz kimliği öğrenilemeyen çoban, dengesini kaybederek Dicle Nehri’ne düştü. Çevredeki vatandaşların olayı fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, çobanın cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler, çobanın ölümüne ilişkin inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.