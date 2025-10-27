Çobana çarpıp ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü hakkında iddianame

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde, yol kenarında koyun sürüsünü götüren çoban Ali Şener’e (64) çarpıp ölümüne neden olan İ.C. (73) hakkında ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, her iki tarafın da kusurlu bulunduğu belirtildi.

Kaza, 1 Ekim'de saat 18.30 sıralarında, Tekkeköy ilçesi Çinik Mahallesi Büyüklü Bulvarı'nda meydana geldi. Etkili olan sağanak sırasında İ.C.’nin kontrolünü yitirdiği 55 RZ 317 plakalı otomobil, yol kenarında koyun sürüsünü götüren Ali Şener’e çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Ali Şener’in hayatını kaybettiği belirlendi. Şener’in cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü. Gözaltına alınan İ.C. emniyetteki ifadesinde, "Aşırı yağmur yağıyordu. Karanlık ve yağmurlu olduğundan yol gözükmüyordu. Bir anda karşıma koyun çıktı. Frene bastığımda önce koyuna sonra Ali Şener'e çarptım. Olay sırasında hızlı değildim. Hayatımda ilk kez kaza yaptım” dedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, İ.C. hakkında ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan iddianame düzenledi. ‘Mala zarar verme’ suçlamasına ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi. İddianamede, Ali Şener’in beden travmasına bağlı kafatası, kemik kırıkları ile beyin kanaması sebebiyle yaşamını yitirdiği yazıldı. Ayrıca iddianamede yazılan bilirkişi raporunda ise “Kazanın oluşumunda yaya Ali Şener’in ‘Yerleşim yerleri dışında kara yollarında taşıt yolu üzerinde hayvan bulundurmak’ kuralını, sürücü İ.C.’nin ise ‘Aracın hızını görüş, yol ve hava durumunun gerektiği şartlara uydurmamak’ kuralını ihlal ettiği, her iki tarafın da kusurlu olduğu” ifadelerine yer verildi.