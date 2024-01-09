Çocuğa cinsel istismardan aranıyordu: 12 yıl sonra yakalandı
Muğla’nın Milas ilçesinde küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunan ve 12 yıldır aranan şahıs emniyet ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, 12 yıl önce küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunan H.B. isimli şahıs 8 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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