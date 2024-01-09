Çocuğa cinsel istismardan aranıyordu: 12 yıl sonra yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesinde küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunan ve 12 yıldır aranan şahıs emniyet ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 16:59
Çocuğa cinsel istismardan aranıyordu: 12 yıl sonra yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, 12 yıl önce küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunan H.B. isimli şahıs 8 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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