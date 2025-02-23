Çocuğa istismar davasında üvey anne ve baba yeniden hakim karşısında: 'Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz'

İstanbul’da D.B. isimli 8 yaşındaki bir çocuğun, babası S.B. ve bir özel üniversitede dekanlık yapan üvey annesi S.B. tarafından istismara uğradığı iddia edildi. Biyolojik anne Ç.B’nin şikâyetiyle açılan davada, baba S.B. ve eşi S.B., kötü muamele, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı iddiasıyla yargılanırken İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklara beraat kararı verildi.

Çocuğa istismar davasında üvey anne ve baba yeniden hakim karşısında: 'Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz'
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Rengin Temoçin
Yayınlanma: 23.02.2025 - 12:14

Dosya üst mahkemeye taşınmasının ardından, İstinaf Mahkemesi kararı bozdu. Sanıkların yeniden yargılandığı davanın duruşması dün  İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma 8 Mayıs tarihine ertelendi.

‘ÇOCUĞUN TEKRAR DİNLENMESİNİ İSTEMEDİK’

Cumhuriyet’e konuşan biyolojik anne Ç.B’nin avukatı Mualla Özyaprak, ‘D.B.’nin annesi müvekkilim Ç.B. bir sonraki duruşma dinlenecek. D.B.’nin tekrar tekrar dinlenmesi, tekrar örrselenmesine neden olacağından, tekrar dinlenmesini istemedik. Arada sırada da olsa, adaletin tecelli edeceğine olan inancımızla sanıklar hakkında cezalandırma kararı verilmesini talep etmekteyiz’ ifadelerini kullandı. 



Etiketler: #istismar #çocuğa cinsel istismar #çocuğa taciz

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