Çocuğa istismar davasında üvey anne ve baba yeniden hakim karşısında: 'Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz'

Yayınlanma: 23.02.2025 - 12:14

Güncelleme: 23.02.2025 - 12:14

Dosya üst mahkemeye taşınmasının ardından, İstinaf Mahkemesi kararı bozdu. Sanıkların yeniden yargılandığı davanın duruşması dün İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma 8 Mayıs tarihine ertelendi.

‘ÇOCUĞUN TEKRAR DİNLENMESİNİ İSTEMEDİK’

Cumhuriyet’e konuşan biyolojik anne Ç.B’nin avukatı Mualla Özyaprak, ‘D.B.’nin annesi müvekkilim Ç.B. bir sonraki duruşma dinlenecek. D.B.’nin tekrar tekrar dinlenmesi, tekrar örrselenmesine neden olacağından, tekrar dinlenmesini istemedik. Arada sırada da olsa, adaletin tecelli edeceğine olan inancımızla sanıklar hakkında cezalandırma kararı verilmesini talep etmekteyiz’ ifadelerini kullandı.



