Cuma hutbesinde 'din istismarcıları' uyarısı

Yayınlanma: 21.02.2025 - 09:46

Güncelleme: 21.02.2025 - 09:46

Diyanet İşleri Başkanlığı bu haftaki Cuma hutbesinin konusunu "Gaybın Bilgisi Yalnızca Allah’a Aittir" olarak açıkladı.

81 ildeki camilerde okutulacak hutbede, gelecekten haber vermek iddiasıyla dini duyguları istismar eden ve "büyücü", "üfürükçü", "falcı", "medyum", "cinci" gibi adlandırılan kişilere karşı uyarıda bulunuldu.

Hutbede, "cinlerle irtibat kurup gelecekten bilgi aldıklarını iddia edenlerin düpedüz yalancı" olduğu, "kahve, çay, tuz ve bakla gibi nimetlerle bakılan fal çeşitlerinin şeytan işi bir pislik" olduğu, "kartlara, burçlara, el veya yüze bakarak geleceğe ait tahminler yürütmenin haram ve günah" olduğu, bunları televizyon, gazete ve sosyal medya gibi yerlerde paylaşmanın ise hesabının ağır bir vebal" olduğu belirtildi.

'DİN İSTİSMARCILARI'NA KARŞI UYARI

Hutbede "Sihir ve büyü yapanlar sihirbazdır, büyücüdür. Cinlerle uğraşanlar cincidir. Fal bakanlar falcıdır. Menfaat elde etmek için muska yazanlar muskacıdır. Üfleyerek insanları iyileştirdiğini iddia edenler üfürükçüdür. Bunların hiçbirisi ‘Hoca’ değildir. Bu kişileri Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in varisi olan hocalarımızla bir tutmak, bu haram fiillerin meşrulaşmasına ve yayılmasına sebebiyet vermektedir. Bütün bu batıl inanç ve hurafeler, sağlam bir tevhid inancının ve sağlıklı bir din anlayışının oluşmadığı ortamlarda zemin bulmaktadır. Bu da bizlere; sahih ve doğru dini bilginin ne kadar zaruri, Kur’an ve sünnete dayalı din eğitiminin ne kadar vazgeçilmez, din istismarının ise ne kadar tehlikeli olduğunu açıkça göstermektedir" denildi.

Hutbenin sonunda "Dinimizin değerlerini ve insanımızın duygularını istismar edenlere karşı uyanık olalım. Kendi dertlerine deva, hastalıklarına şifa olamayan hurafecilere asla aldanmayalım" çağrısı yapıldı.